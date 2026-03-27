Milano 10:27
43.401 -0,69%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:27
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Francoforte 10:27
22.386 -1,00%

Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref
Ribasso composto e controllato per Jungheinrich Ag Pref, che presenta una flessione del 3,51% sui valori precedenti.
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