Milano 15:16
51.551 +0,76%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 15:16
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Francoforte 15:16
24.901 +1,11%

Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref
Rialzo marcato per Jungheinrich Ag Pref, che tratta in utile del 2,94% sui valori precedenti.
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