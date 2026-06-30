Francoforte: nuovo spunto rialzista per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Jungheinrich Ag Pref , in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.



Il trend di Jungheinrich Ag Pref mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 22,77 Euro. Prima resistenza a 22,97. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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