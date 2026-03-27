Milano 10:28
43.390 -0,71%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
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Londra 10:28
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Francoforte 10:28
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Francoforte: positiva la giornata per Evonik Industries

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Evonik Industries
Balza in avanti Evonik Industries, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,59%.
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