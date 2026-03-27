Genenta (Saentra Forge), 6 milioni di euro per il controllo della napoletana Sòphia High Tech

(Teleborsa) - Genenta Science , biotech italiana quotata al Nasdaq in fase di trasformazione in Saentra Forge (consolidatore industriale strategico focalizzato su tecnologie per i settori biotecnologico, difesa, aerospaziale e sicurezza nazionale), ha stipulato un'offerta vincolante con Sòphia High Tech, azienda italiana produttrice di componenti critici per i programmi spaziali e di difesa europei. Genenta finanzierà Sòphia attraverso due aumenti di capitale riservati, con l'obiettivo di raggiungere una partecipazione di controllo al conseguimento di specifici traguardi di performance.



Sòphia High Tech è un'azienda di ingegneria e produzione aerospaziale e di difesa con sede a Somma Vesuviana (Napoli), Italia. Dalla sua fondazione nel 2013, Sòphia High Tech è cresciuta da boutique di ingegneria specializzata a rinomato produttore aerospaziale europeo, impiegando un team di oltre 40 ingegneri, ricercatori con dottorato di ricerca e tecnici specializzati. Sòphia HT si concentra sulla progettazione, simulazione, prototipazione, produzione, collaudo e qualificazione di componenti e assemblaggi meccanici di precisione per applicazioni spaziali, di difesa e industriali avanzate. Con oltre 530 progetti avanzati completati, Sòphia HT serve importanti organizzazioni europee del settore aerospaziale e della difesa, tra cui l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), l'Agenzia Aerospaziale Italiana (ASI), Avio , Thales Alenia Space, Leonardo , MBDA, GSSI e D-Orbit, nonché prestigiosi marchi automobilistici come Lamborghini.



Genenta prevede di finanziare un totale di 6 milioni di euro in due tranche, la seconda delle quali legata al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. Sòphia High Tech prevede una crescita dei ricavi e opera con una solida posizione di cassa netta. Sòphia HT è già redditizia e prevede una crescita continua dell'EBITDA nel 2026, 2027 e negli anni successivi. I fondi saranno utilizzati per incrementare significativamente la capacità produttiva, accelerare la differenziazione tecnologica e rafforzare la penetrazione commerciale.



"La nostra decisione di perseguire l'acquisizione di Sòphia High Tech non è stata dettata semplicemente dal fatto che si tratti di un'ottima azienda - sebbene lo sia. Proponiamo di acquisirla perché rappresenta esattamente quel tipo di patrimonio industriale insostituibile che l'Italia non può permettersi di perdere - ha dichiarato Pierluigi Paracchi, CEO di Genenta - Con un fiorente settore dei piccoli satelliti, un'agenzia spaziale nazionale che investe massicciamente attraverso i fondi PNRR e colossi aerospaziali come MBDA e Avio che costituiscono il fulcro di una catena di fornitura di livello mondiale, cresce l'attenzione internazionale sulle aziende italiane di deep-tech in grado di offrire soluzioni ai massimi livelli di complessità e affidabilità".

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