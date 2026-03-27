Madrid: in acquisto Enagas

(Teleborsa) - Ottima performance per la società energetica spagnola , che scambia in rialzo del 12,93%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Enagas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' utility spagnola , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 15,76 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17,11. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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