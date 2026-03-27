MeglioQuesto, concesse misure cautelari a supporto dell'accordo di ristrutturazione

(Teleborsa) - MeglioQuesto , società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha reso noto che il Tribunale di Milano ha disposto la concessione di misure cautelari nell'ambito del procedimento per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, il Tribunale ha inibito a taluni creditori non aderenti l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati, sino alla definizione del procedimento. Il provvedimento contribuisce a preservare la regolare esecuzione del piano nella prospettiva di omologazione dello stesso.

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