New York: calo per Amazon

(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'e-commerce , che sta segnando un calo del 2,95%.



La tendenza ad una settimana di Amazon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante delle vendite sul web , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 199,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 205. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 197,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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