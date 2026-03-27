New York: calo per Amazon
(Teleborsa) - Rosso per il colosso dell'e-commerce, che sta segnando un calo del 2,95%.
La tendenza ad una settimana di Amazon è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il gigante delle vendite sul web, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 199,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 205. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 197,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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