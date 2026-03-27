Milano 10:33
43.370 -0,76%
Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 10:33
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Francoforte 10:33
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Piazza Affari: exploit di SOL

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: exploit di SOL
Ottima performance per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che scambia in rialzo dell'8,98%.
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