Piazza Affari: rosso per SOL

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , con un ribasso del 2,62%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SOL , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di SOL classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 61,47 Euro e primo supporto individuato a 58,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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