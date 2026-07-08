Piazza Affari: scambi al rialzo per SOL

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , con una variazione percentuale del 2,21%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SOL rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di SOL segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 58,67 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 60,77. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 57,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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