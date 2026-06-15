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Piazza Affari: rosso per SOL

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per SOL
Pressione sul produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che tratta con una perdita del 2,62%.
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