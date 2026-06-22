Piazza Affari: giornata depressa per SOL

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , in flessione del 2,15% sui valori precedenti.



L'andamento di SOL nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di SOL è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 58,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 61,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```