Piazza Affari: rosso per D'Amico

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo , in flessione del 2,03% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a D'Amico rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di D'Amico mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,607 Euro. Rischio di discesa fino a 7,427 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,787.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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