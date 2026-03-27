Milano 10:36
43.314 -0,89%
Nasdaq 26-mar
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Dow Jones 26-mar
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Londra 10:36
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Francoforte 10:36
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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in marzo
Spagna, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +1%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +1,2%).
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