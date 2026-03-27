Unipol, utile netto cresce in doppia cifra a 1,53 miliardi nel 2025 e proposto dividendo a 1,12 euro

(Teleborsa) - Il Cda del Gruppo Unipol ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2025, confermando i risultati preliminari già resi noti al mercato il 20 febbraio scorso. Il 2025 si è chiuso con un utile netto consolidato di 1.530 milioni di euro (+36,8% rispetto a 1.119 milioni nel 2024) e un risultato netto del Gruppo Assicurativo pari a 1.208 milioni (+40,5% rispetto a 860 milioni nel 2024), grazie in particolare al positivo andamento tecnico del core business assicurativo, ai solidi risultati della gestione finanziaria e al contributo delle collegate bancarie.



Al 31 dicembre 2025 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 17.361 milioni, in crescita dell’11,1% rispetto ai 15.621 milioni al 31 dicembre 2024.



La raccolta diretta nel comparto Danni, pari a 9.584 milioni, ha registrato un incremento del 4,5% rispetto ai 9.175 milioni al 31 dicembre 2024.



Positivi i risultati del comparto Auto che, con premi pari a 4.531 milioni, registra una crescita del 3,6% rispetto all’esercizio precedente, legata in particolare alle dinamiche di sviluppo delle garanzie CVT (+6,7%). Il comparto Non-Auto ha raggiunto 5.053 milioni (+5,2% rispetto al 2024), grazie al contributo di tutti i canali di vendita e rami di attività del Gruppo.



La gestione ha beneficiato positivamente dell’attività di miglioramento dei margini industriali, in linea con le azioni previste nel Piano Strategico 2025-2027. Il Combined ratio Danni del Gruppo si attesta al 92,9% rispetto al 93,6% al 31 dicembre 2024, con un miglioramento del loss ratio di 2,5 p.p., da 67,6% nel 2024 a 65,2% nel 2025. Il Combined ratio Auto si attesta al 94,8% (-5,2 p.p. rispetto al 100,0% registrato nel 2024).



Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 926 milioni, in aumento rispetto ai 537 milioni registrati al 31 dicembre 2024 (+72,5%), beneficiando del maggior contributo del risultato dei servizi assicurativi.



Nel comparto Vita, il Gruppo ha realizzato una raccolta diretta pari a 7.777 milioni, con una crescita del 20,6%, rispetto ai 6.446 milioni registrati nell’esercizio 2024, alimentata dai canali bancassicurativo (+13,6%) e agenziale, nonché dalla raccolta apportata da grandi contratti collettivi previdenziali anche di nuova acquisizione. Al netto di questi ultimi, l’incremento si attesta comunque al 12,9%.



Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 369 milioni contro i 325 milioni dello scorso anno (+13,6%), frutto di uno sviluppo profittevole e disciplinato del business, focalizzato sulla remunerazione soddisfacente per i clienti (incremento del rendimento delle gestioni separate di pertinenza degli assicurati di 9bps, da 2,20% a 2,29%) e sul mantenimento di buoni margini per il Gruppo (incremento del margine trattenuto di 6bps, da 1,00% a 1,06%).



Il risultato ante imposte del settore Collegate Bancarie è pari a 691 milioni (393 milioni al 31 dicembre 2024) e riflette il consolidamento pro quota dei risultati consolidati di BPER al 31 dicembre 2025 e del primo semestre 2025 di BPSO, nonché gli effetti economici derivanti dall’adesione all’OPAS di BPER su BPSO.



L’indice di solvibilità di Gruppo al 31 dicembre 2025 risulta pari al 230%, in miglioramento rispetto al 212% del 31 dicembre 2024, confermando il profilo di elevata solidità del Gruppo. L’indice di solvibilità del Gruppo Assicurativo è pari al 279% rispetto al 260% del 31 dicembre 2024.



Il Cda di Unipol ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo 100% cash pari a 1,12 euro per ogni azione (dividend yield 5,7%), rispetto agli 0,85 euro per azione del 2024 (+31,8%), per un ammontare complessivo pari a circa 804 milioni di euro. Il dividendo, ove approvato dall’Assemblea dei Soci convocata per il 29 aprile 2026, sarà in pagamento dal 20 maggio, con stacco cedola a partire dal 18 maggio e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 19 maggio.

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