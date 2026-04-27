Directa SIM, EnVent conferma Outperform e alza target price

(Teleborsa) - EnVent ha confermato il rating Outperform su Directa SIM , broker italiano che offre servizi di trading online a investitori privati e istituzionali, e alzato il target price a 9,83 euro per azione (da 7,50 euro), che implica un potenziale upside del 21% rispetto al prezzo di chiusura del 23 aprile.



Nel 2025, Directa SIM ha riportato un brokerage margin di 39,6 milioni di euro (+6,2% YoY), con net fees a 20,6 milioni di euro (+25% YoY) e net interest a 19,3 milioni di euro (-7,2% YoY). Utile netto a 12,6 milioni di euro (+12% YoY), ROE di oltre 25%. Il patrimonio netto è salito a 52,6 milioni di euro da 45,7 milioni di euro nel 2024, dopo la distribuzione di 5,6 milioni di euro di dividendi (0,30 euro per azione). Per il 2025, il CdA ha proposto un dividendo di 0,60 euro per azione, in raddoppio rispetto all’esercizio precedente, dividend yield oltre 7%.



KPIs - base clienti oltre 137k (+31,6% YoY), con asset della clientela a 9,7 miliardi di euro (+47% YoY). La crescita è proseguita nei primi mesi del 2026, con la clientela che ha superato 150.000 utenti e oltre 1,2 milioni ordini eseguiti nel primo bimestre, con gli asset totali dei clienti che hanno superato 10 miliardi di euro.



Secondo AMF Italia, Directa detiene una quota del 4,6% delle operazioni in conto terzi sul mercato azionario italiano, in linea con l'anno precedente, e secondo TOLIS una quota del 14,8% tra gli operatori del trading online, +0,9% rispetto al FY24.



(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)

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