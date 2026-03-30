Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile +0,03%.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3236 con area di resistenza individuata a quota 1,3332. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3202.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)