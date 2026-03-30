Milano 11:38
43.406 +0,06%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:38
10.022 +0,55%
Francoforte 11:38
22.273 -0,12%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile +0,03%.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3236 con area di resistenza individuata a quota 1,3332. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3202.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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