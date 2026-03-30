Milano 11:38
43.406 +0,06%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:38
10.022 +0,55%
Francoforte 11:38
22.273 -0,12%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido +0,13%.

Il quadro tecnico del FTSE 100 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 9.880,5 con tetto rappresentato dall'area 10.093,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9.781.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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