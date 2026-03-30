Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Sottotono l'indice nipponico, che chiude la seduta con un calo dell'1,14%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Nikkei 225, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 50.857,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 53.242,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 49.994,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)