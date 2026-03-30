Antonini Navi vara il Seamore 34 ed entra nel segmento dei superyacht

(Teleborsa) - Antonini Navi, azienda italiana della nautica a conduzione familiare, ha celebrato il varo del Seamore 34, primo yacht realizzato presso il cantiere di La Spezia, segnando l'ingresso del brand nel segmento dei superyacht in acciaio sotto i 500 GT, un ambito competitivo in cui convivono grandi cantieri italiani e nordeuropei. Antonini Navi ha spiegato di avere anche una seconda unità già prossima al varo e una terza in fase di costruzione.



Il Seamore 34 segna il lancio di quella che diventerà una linea semi-custom del cantiere pur riflettendo l'approccio progettuale di Antonini Navi: una piattaforma in acciaio e alluminio solida e ingegnerizzata, sviluppata per garantire ampia libertà di configurazione e customizzazione per i nuovi clienti.



Antonini Navi nasce all'interno del Gruppo Antonini, storica realtà industriale con sede a La Spezia dal 1943, portando nel mondo dello yachting competenze consolidate nella realizzazione di costruzioni commerciali, piattaforme offshore e onshore per il settore Oil & Gas. Questo patrimonio di esperienza ha permesso di sviluppare una solida capacità produttiva e un approccio industriale e ingegneristico che coniuga tradizione e artigianalità sia nella lavorazione dell'acciaio che negli allestimenti.



"Il varo del Seamore 34 rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo per la nostra famiglia, nell'ambito di un percorso avviato pochi anni fa e fortemente voluto da me e da mio figlio Walter, oggi Direttore Generale del cantiere - ha dichiarato Simone Antonini, fondatore e CEO del cantiere - Antonini Navi è la concreta espressione della nostra capacità di trasformare una visione in un prodotto reale. Costruire è sempre stato parte del nostro DNA e continuerà a esserlo anche nel futuro".



"Il Seamore 34 rappresenta in modo concreto il nostro approccio al full custom: la capacità di sviluppare ogni progetto partendo da un foglio bianco, supportati da un ufficio tecnico solido e strutturato, e da una mentalità orientata alla risoluzione dei problemi con un unico obiettivo, la piena soddisfazione dell'armatore", aggiunge Aldo Manna, co-fondatore e sales manager.



"Con il varo del Seamore 34, primo progetto realizzato da Antonini Navi, entriamo concretamente in un segmento altamente competitivo, proponendoci come un'alternativa credibile e competente nel panorama dei costruttori di yacht in acciaio di questa fascia", viene sottolineato.



Il Seamore 34 sarà esposto ai prossimi saloni nautici 2026, dove Antonini Navi presenterà al pubblico internazionale il primo modello di una linea destinata a evolversi nei prossimi anni.

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