Ferrero acquista la brasiliana Bold Snacks ed entra nel mercato degli snack salutari in Sud America

(Teleborsa) - Ferrero, colosso italiano dei prodotti dolciari, ha siglato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana attiva nel settore degli snack proteici premium. Fondata nel 2018, Bold Snacks ha registrato una forte crescita, trainata dalla sua strategia digitale e dall'innovativo portfolio di barrette proteiche, e si è recentemente espansa nel settore delle proteine ??del siero di latte in polvere. La transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, dovrebbe concludersi nei prossimi mesi.



"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks in Ferrero, segnando il nostro primo ingresso nel segmento degli snack salutari in Sud America - ha dichiarato Daniel Martinez Carretero, CFO di Ferrero - Bold Snacks è un marchio distintivo con un forte slancio in Brasile e questa operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza nel settore, supportando al contempo il continuo sviluppo del nostro portfolio nelle principali aree geografiche".



Nell'ambito dell'operazione, Ferrero rileverà la sede e lo stabilimento di Bold Snacks a Divinópolis, nello stato di Minas Gerais, con circa 300 dipendenti che entreranno a far parte di Ferrero Brasile.



L'acquisizione aggiunge Bold Snacks al crescente portafoglio di marchi salutari di Ferrero, come Eat Natural e FULFIL in Europa e Power Crunch in Nord America. In Brasile, Ferrero e la sua affiliata Dori Alimentos, di proprietà di Ferrara, impiegano attualmente 4.500 persone in cinque stabilimenti e tre uffici.

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