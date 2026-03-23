DiaSorin, downgrade a Hold da Equita con guidance sotto le attese con partenza d'anno debole

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su DiaSorin , multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, e ridotto il target price a 70 euro per azione (-25%), riflettendo il taglio delle stime e una revisione del multiplo implicito a 16x PE adj. 2026E (da prec. 21x), con uno sconto del 20% vs bioMérieux che gli analisti ritengono appropriato data la guidance back-end loaded e i messaggi cauti dati in CC.



Viene sottolienato che i risultati 4Q sono stati sotto le attese sia per minor crescita organica (0% vs +1% att.) che per minori margini (EBITDA adj. 31% vs 32% att.) penalizzati da una flu season debole nel 4Q. La guidance 2026 indica una crescita organica non lontana dalle attese (+5%/+6% vs Equita +6,5% e consensus +6%) ma un EBITDA margin inferiore (32%/33% vs Equita 33.7% e consensus 33,4%).



"Il focus del mercato - si legge nella ricerca - sarà sulla debole partenza d'anno (1Q atteso in calo organico), che implica una significativa accelerazione della top line per centrare la guidance (stimiamo da +LSD nel 1H con 1Q -LSD a +HSD nel 2H nella parte bassa della guidance), su cui la CC non ha fornito elementi di supporto: il management ha indicato un rallentamento della domanda in Europa, una partenza debole negli Stati Uniti (anche per condizioni climatiche avverse), una crescente dipendenza dalla respiratory season 2026 per il successo dei nuovi prodotti (nel 2025 multiplexing +9% YoY vs guidance iniziale di +25%) e potenziale pressione sui costi".

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