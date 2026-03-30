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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,26%)
Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 43.268,48 punti
In breve
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Finanza
30 marzo 2026 - 09.02
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,26%, dopo aver iniziato a 43.268,48 punti.
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