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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,26%)

Il FTSE MIB passa di mano in avvio a 43.268,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,26%)
Debole il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,26%, dopo aver iniziato a 43.268,48 punti.
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