Milano 16:30
52.682 -0,52%
Nasdaq 16:30
29.069 -2,12%
Dow Jones 16:30
53.010 -0,09%
Londra 16:30
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Francoforte 16:30
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Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)

Il FTSE MIB prende il via a 52.910,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,09%, a quota 52.910,22 in apertura.
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