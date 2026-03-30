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Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,51% alle 16:00

Il FTSE MIB continua le contrattazioni a 43.598,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Milano, in crescita dello 0,51% alle 16:00
Milano, in progresso dello 0,51% alle 16:00, tratta a 43.598,71 punti.
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