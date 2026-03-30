ETS, utile stabile a 3,3 milioni di euro nel 2025. Dividendo di 0,47 euro

(Teleborsa) - E.T.S. - Engineering and Technical Services , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, ha chiuso il 2025 con ricavi della gestione caratteristica pari a 15,9 milioni di euro, in incremento del 5,3% YoY rispetto a 15,1 milioni al 31 dicembre 2024. A livello geografico, i ricavi sono stati realizzati per il 100% in Italia. L'EBITDA ammonta a 5,1 milioni di euro, in aumento del 14,6% rispetto al 2024, con un EBITDA margin del 31,4% sul valore della produzione.



L'EBIT si attesta a 4,6 milioni di euro, in aumento del 9,6% rispetto al 2024 con un EBIT margin del 28,8% sul valore della produzione. L'utile netto è positivo per 3,3 milioni di euro, in aumento del 0,2%. La Cash Surplus Adjusted è pari a 6 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2024 pari a 0,43 milioni.



Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,47 euro per azione calcolato sulla base delle azioni in circolazione alla data del presente comunicato. La proposta di distribuzione corrisponde a un dividend yield del 9,1%, calcolato sul prezzo di chiusura del 30 marzo 2026, e a un payout ratio di circa il 70% dell'utile netto di esercizio. Il dividendo sarà messo in pagamento secondo il seguente calendario: data di stacco cedola 18/05/2026, record date 19/05/2026, payment date: 20/05/2026.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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