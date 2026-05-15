Irce, utile primo trimestre quasi raddoppiato a 3,83 milioni di euro con balzo prezzi rame

(Teleborsa) - Irce , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 105,76 milioni di euro, registrando un aumento del 3% rispetto al primo trimestre 2025. L'incremento è attribuibile al trend di crescita dei prezzi del rame (con una quotazione media LME in euro superiore del 23,6% rispetto al primo trimestre 2025), che ha influenzato in modo significativo margini e risultati, malgrado una contrazione dei volumi di vendita.



L'EBITDA è stato di 9,53 milioni di euro (vs 5,28 milioni un anno fa), l'EBIT pari a 6,76 milioni di euro (vs 3,54 milioni un anno fa) e l'utile di 3,83 milioni di euro (vs 1,95 milioni un anno fa).



La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2026 ammonta a 89,27 milioni di euro, in aumento rispetto ai 67,6 milioni registrati al 31 dicembre 2025. L'incremento è causato dalla crescita del capitale circolante, conseguenza del rialzo delle quotazioni del rame. Gli investimenti del Gruppo del primo trimestre 2026, pari a 2,67 milioni di euro, si riferiscono principalmente alla IRCE Sro in Repubblica Ceca.

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