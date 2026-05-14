Gruppo Sabaf, utile netto 1° trimestre in calo a 2,6 milioni euro

(Teleborsa) - Il Gruppo Sabaf ha chiuso il 1° trimestre con ricavi di vendita normalizzati pari a 70 mln di euro, in flessione el 6,2% rispetto ai 74,6 mln di euro del primo trimestre 2025 (-3,3% a parità di tassi di cambio).



L’EBITDA normalizzato del primo trimestre 2026 è stato pari a 9,5 mln di euro, pari al 13,6% delle vendite, rispetto ai 10,4 mln di euro (14%) del primo trimestre 2025. La riduzione della marginalità

riflette l’effetto negativo dei tassi di cambio causato dalla debolezza del dollaro Il reddito operativo (EBIT) normalizzato è stato di 4,5 mln di euro (6,4%), inferiore del 14,8% rispetto ai 5,2 mln di euro del primo trimestre 2025 (7%). L’utile netto normalizzato del periodo di pertinenza del Gruppo è stato di 2,6 mln di euro (3,5 mln di euro nel primo trimestre 2025).



Al 31 marzo 2026 l’indebitamento finanziario netto è di 79,3 milioni di euro (75,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025 e 70,6 milioni di euro al 31 marzo 2025), a fronte di un patrimonio netto consolidato di 165,5 milioni di euro.





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