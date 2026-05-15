Orsero, ricavi netti in crescita del 2,5% ma cala la marginalità nel primo trimestre

PFN in miglioramento rispetto a fine 2025

(Teleborsa) - Il Gruppo Orsero ha chiuso il primo trimestre 2026 con Ricavi Netti pari a 389,2 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto al corrispondente periodo 2025, grazie all’apporto di entrambe le Business Unit. In particolare, il risultato è stato trainato dalla BU Distribuzione (+2,0% vs Q1 2025), la cui politica commerciale ha permesso un incremento di volumi e ricavi nelle categorie ad alto valore aggiunto in Europa, fra cui berries, kiwi e frutta esotica, a fronte di un decremento dei volumi commercializzati di banane.



L’Adjusted EBITDA è diminuito del 3,4% a 20,8 milioni, con un Adjusted EBITDA Margin pari a 5,3%, dal 5,7% del 1Q25. Questo risultato è stato impattato dall’andamento lievemente negativo della BU Shipping, che ha registrato un minor loading factor, per minori volumi “captive” di banane, e maggiori costi operativi (cd. “running costs”) collegati anche a difficoltà nel mantenimento della schedula prefissata a causa di condizioni metereologiche avverse riscontrate nel Nord Atlantico.



L’Adjusted EBIT è risultato pari a 11,8 milioni, in calo del 9,1% rispetto a 13,0 milioni conseguiti nel Q1 2025.



L’Utile Netto Adjusted si è attestato a 8,3 milioni, sostanzialmente in linea rispetto a 8,1 milioni registrati nel Q1 2025 (+1,4%), mentre l’Utile Netto è stato pari a 6,5 milioni in calo dai 7,5 milioni registrati nel Q1 2025.



La Posizione Finanziaria Netta cifrava in 103,8 milioni al 31 marzo 2026, in netto miglioramento rispetto a 116,1 milioni al 31 dicembre 2025, e include disponibilità liquide per 85,5 milioni (77,7 milioni al 31 dicembre 2025).

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