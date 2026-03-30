Kruso Kapital, Alantra: uplisting su Euronext Milan entro giugno innesca potenziale di re-rating

(Teleborsa) - Alantra ribadisce la propria visione positiva sul translisting su Euronext Milan da parte di Kruso Kapital , società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema , che rappresenta un catalyst chiave per l'equity story di Kruso Kapital, con il "potenziale di generare un significativo re-rating e un notevole aumento del flottante".



Lo spunto è un'intervista rilasciata ieri a Il Sole 24 Ore dal presidente, che ha illustrato l'intenzione della società di completare il translisting su Euronext Milan entro giugno, in anticipo rispetto alle tempistiche precedentemente previste, esplorando attivamente opportunità di M&A per accelerare la crescita. Il management ha sottolineato che la quotazione sul mercato regolamentato rappresenta un passo naturale nello sviluppo della società, volto a migliorare la visibilità sul mercato, la liquidità e l'accesso agli investitori istituzionali, nonché a rafforzare il suo posizionamento in vista di potenziali acquisizioni.



A seguito del completamento dell'OPA di Banca Sistema (che ha già superato l'80% di adesione), Alantra stima che il flottante di Kruso Kapital potrebbe aumentare dall'attuale 6% circa al 30-40% circa, pur con dinamiche di overhang nel breve termine. Ciò dovrebbe comunque migliorare significativamente la liquidità delle negoziazioni, ampliare la base degli investitori e accrescere la visibilità complessiva del mercato.



"La combinazione del forte slancio commerciale e dei fondamentali di Kruso Kapital (+36,5% di crescita del total income su base annua nel quarto trimestre e ROTE di circa il 35%), l'uplisting e la riorganizzazione azionaria successiva all'OPA dovrebbero generare un valore significativo - fa notare Alantra - Sebbene la separazione da una società madre bancaria possa comportare costi di funding più elevati e maggiori spese generali, riteniamo che ciò sarà ampiamente compensato da una maggiore flessibilità strategica, da un più rapido impiego del capitale e da un migliore posizionamento per realizzare la crescita trainata da M&A".

Condividi

```