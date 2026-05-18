Neodecortech, Alantra alza target price con modello integrato che migliora gli utili

(Teleborsa) - Alantra ha incrementato a 6,2 euro per azione (dai precedenti 5 euro) il target price su Neodecortech , società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti affermano che Neodecortech ha registrato "un ottimo primo trimestre 2026", con un fatturato in crescita dell'8% su base annua a 47,1 milioni di euro e un EBITDA di 9,1 milioni di euro rispetto ai 4 milioni di euro del primo trimestre 2025, grazie alla crescita del settore Printed Decorative, al consolidamento di Lamitex e al riconoscimento dei ricavi legati agli incentivi BEG relativi all'esercizio 2025. Escludendo l'effetto BEG, il margine EBITDA rettificato ha raggiunto il 10,8% rispetto al 9,2% del primo trimestre 2025, evidenziando il profilo di crescita dei margini derivante dall'acquisizione e il passaggio a superfici decorative a maggior valore aggiunto.



La trimestrali ha anche "rafforzato il valore del modello integrato di Neodecortech, mentre una più rapida trasmissione dei prezzi dovrebbe contribuire a proteggere i margini previsti per l'esercizio 2026 in un contesto di costi delle materie prime volatile", si legge nella ricerca. Il broker spagnolo ha rivisto al rialzo le stime su EBITDA/EPS per gli esercizi 2026-2028 rispettivamente del +14% e del +60% in media, principalmente per includere ricavi legati agli incentivi BEG superiori alle attese fino all'esercizio 2030.

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