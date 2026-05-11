Comer, Alantra alza target price con solido ingresso nel 2026 che rafforza segnali positivi

(Teleborsa) - Alantra
ha incrementato a 60 euro
per azione (dai precedenti 47 euro) il target price
su Comer Industries
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che Comer ha riportato risultati solidi nel primo trimestre
2026, con una crescita delle vendite a doppia cifra in tutte le divisioni a parità di perimetro, pari al +20% su base annua, e un EBITDA a parità di perimetro in crescita del 26% su base annua, con un margine EBITDA in espansione di 70 punti base. La forte crescita è in parte spiegata da un confronto favorevole (il primo trimestre 2025 ha registrato un calo del 22% su base annua, dopo che il primo trimestre 2024 aveva già subito un calo del 21%), ma conferma ulteriormente il trend positivo osservato sia nel settore AG che in quello Industriale a partire dal terzo trimestre 2025.
Sebbene l'attuale contesto macroeconomico incerto richieda una certa cautela
, gli analisti considerano la solida solidità finanziaria di Comer, unita ai previsti guadagni di quota di mercato negli Stati Uniti, come fattori positivi. Inoltre, Comer è ben posizionata
per beneficiare di una ripresa del ciclo di mercato finale, supportata dalla capacità produttiva inutilizzata dello stabilimento in Illinois, che dovrebbe consentire al gruppo di raddoppiare la produzione negli Stati Uniti. Le previsioni di redditività favorevoli, la solida crescita organica del primo trimestre e le prospettive complessivamente positive per gli OEM, in particolare nel settore industriale, rafforzano la fiducia nella prosecuzione di questo trend nei prossimi trimestri. Pertanto, Alantra ha rivisto al rialzo le stime di fatturato netto/EBITDA e utile per azione
rispettivamente del 4% e dell'8,5%. Le stime considerano solo le sinergie preliminari con Comtesco, a partire dal 2027.
"Sebbene il contesto macroeconomico rimanga altamente incerto, le forti sinergie derivanti da M&A
e una potenziale accelerazione dei trend nei settori agricolo e industriale negli Stati Uniti
potrebbero rappresentare un potenziale upside", si legge nella ricerca.