Londra: andamento rialzista per National Grid

(Teleborsa) - Avanza la società inglese specializzata nella proprietà e nella gestione di reti elettriche e gas , che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di National Grid evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso National Grid rispetto all'indice.





Il quadro di medio periodo di National Grid ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 12,69 sterline. Primo supporto individuato a 12,42. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 12,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```