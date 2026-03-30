Madrid: scambi negativi per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 43,22 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,56. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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