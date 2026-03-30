Madrid: scambi negativi per Indra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,67% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 43,22 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,56. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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