Madrid: scambi negativi per Indra
(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un ribasso dell'1,83%.
Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,63 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46,95 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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