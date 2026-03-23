Parigi: andamento negativo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia petrolifera e del gas francese , che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di TotalEnergies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TotalEnergies rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 77,29 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,47. L'equilibrata forza rialzista di TotalEnergies è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 82,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```