Parigi: andamento negativo per TotalEnergies
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia petrolifera e del gas francese, che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di TotalEnergies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso TotalEnergies rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 77,29 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 72,47. L'equilibrata forza rialzista di TotalEnergies è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 82,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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