Parigi: si concentrano le vendite su Thales

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che sta segnando un calo del 2,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Thales rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Thales evidenzia un declino dei corsi verso area 220,3 Euro con prima area di resistenza vista a 224,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 218,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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