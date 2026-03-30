Perde Jabil sul mercato di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,50% sui valori precedenti.
Il movimento di Jabil, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Jabil. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 261,8 USD. Primo supporto visto a 238,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 230,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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