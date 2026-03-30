Perde Jabil sul mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di componenti e circuiti elettronici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,50% sui valori precedenti.



Il movimento di Jabil , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Jabil . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 261,8 USD. Primo supporto visto a 238,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 230,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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