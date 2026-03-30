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/ Jabil scivola in fondo al mercato di New York
Jabil scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
30 marzo 2026 - 20.00
In forte ribasso il
fornitore di componenti e circuiti elettronici
, che mostra un -5,5%.
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