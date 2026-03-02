Piazza Affari: performance negativa per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

indice delle società a media capitalizzazione

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,70%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,896 Euro. Primo supporto visto a 4,764. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,698.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)