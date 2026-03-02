Piazza Affari: performance negativa per OVS

(Teleborsa) - Retrocede il leader dell'abbigliamento in Italia
, con un ribasso del 2,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di OVS
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 4,896 Euro. Primo supporto visto a 4,764. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 4,698.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)