Piazza Affari: rosso per OVS
(Teleborsa) - Rosso per il leader dell'abbigliamento in Italia, che sta segnando un calo del 2,16%.
La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,33 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,386 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
