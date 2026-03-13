Piazza Affari: rosso per OVS

(Teleborsa) - Rosso per il leader dell'abbigliamento in Italia , che sta segnando un calo del 2,16%.



La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,33 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4,386 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```