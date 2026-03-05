Piazza Affari: rosso per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione dell'1,88%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico dellasegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,648 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,75. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,602.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)