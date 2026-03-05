Piazza Affari: rosso per OVS

(Teleborsa) - Ribasso per il leader dell'abbigliamento in Italia
, che presenta una flessione dell'1,88%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap
, ad evidenza del fatto che il movimento di OVS
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,648 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,75. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,602.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)