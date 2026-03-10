Milano 13:52
45.029 +2,28%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:52
10.405 +1,52%
Francoforte 13:52
23.910 +2,14%

Piazza Affari: in rally Comer Industries

Protagonista il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,03%.
