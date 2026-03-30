Milano 30-mar
43.823 +1,02%
Nasdaq 30-mar
22.953 -0,78%
Dow Jones 30-mar
45.216 +0,11%
Londra 30-mar
10.128 +1,61%
Francoforte 30-mar
22.563 +1,18%

Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi in positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia
L'Indice del settore telecomunicazioni guadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 12.053,58 punti.
Condividi
```