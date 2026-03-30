Salvatore Ferragamo corre in Borsa dopo upgrade a Outperform da Bernstein

(Teleborsa) - Bernstein ha alzato a "Outperform" da "Underperform" la raccomandazione su Salvatore Ferragamo , maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, incrementando anche il target price a 7,50 euro (dai precedenti 4,40 euro), citando i primi segnali di una ripresa dopo oltre dieci anni di "false partenze e promesse non mantenute". Secondo gli analisti, la domanda si sta spostando nuovamente verso l'abbigliamento formale classico, abbandonando l'athleisure, mentre il posizionamento del marchio, il merchandising e la comunicazione stanno diventando più allineati.



Dopo la promozione, spicca il volo Ferragamo , che raggiunge 6,74 euro, con un aumento del 5,31%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 6,918 e successiva a quota 7,388. Supporto a 6,448.

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