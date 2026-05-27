Ferragamo avvia buyback fino a 53 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo ha deliberato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione dell'autorizzazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026.



Il piano ha principalmente l'obiettivo di sostenere la liquidità del titolo e ridurne la volatilità sul mercato, intervenendo in situazioni di scarsa liquidità e favorendo il regolare andamento delle contrattazioni, oltre a destinare eventuali azioni acquistate a piani di incentivazione basati su strumenti finanziari rivolti ad amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della società o delle controllate.



Il programma prevede l'acquisto, anche in più tranche e tramite intermediari indipendenti, di azioni ordinarie fino a un massimo del 5% del capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già detenute, con un controvalore massimo complessivo fissato a 53 milioni di euro. Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione nel rispetto della normativa vigente e dei limiti approvati dall'Assemblea. Il piano avrà una durata di 18 mesi e resterà attivo fino al 22 ottobre 2027.



Al 27 maggio, il capitale sociale di Salvatore Ferragamo ammonta a 16.879.000,00 euro ed è costituito da 168.790.000 azioni ordinarie senza valore nominale, mentre la società detiene già 3.072.421 azioni proprie, pari all'1,82% del capitale sociale. Nessuna società controllata da Salvatore Ferragamo detiene azioni della Società.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre autorizzato eventuali successive operazioni di vendita o disposizione delle azioni proprie acquistate.



A Piazza Affari, oggi, effervescente la maison del lusso , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,68%.







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