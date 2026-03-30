Siav, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 5,70 euro
per azione (dai precedenti 5,35 euro) il target price
su Siav
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management,, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 194%.
Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025
, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026
pari a 39,10 milioni di euro ed un EBITDA pari a 10,30 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 26,3%.
Per gli anni successivi
, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 49,25 milioni di euro (CAGR 25-28: 10,6%) nel 2028, con EBITDA pari a 13,25 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 26,9%), in crescita rispetto a 9,27 milioni di euro del 2025 (pari al 25,4% di EBITDA margin). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP di debito pari a 6,53 milioni di euro .(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)