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Siav, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

Finanza, Consensus
Siav, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 5,70 euro per azione (dai precedenti 5,35 euro) il target price su Siav, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management,, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 194%.

Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2025, gli analisti hanno modificato le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione 2026 pari a 39,10 milioni di euro ed un EBITDA pari a 10,30 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 26,3%.

Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possa aumentare fino a 49,25 milioni di euro (CAGR 25-28: 10,6%) nel 2028, con EBITDA pari a 13,25 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 26,9%), in crescita rispetto a 9,27 milioni di euro del 2025 (pari al 25,4% di EBITDA margin). A livello patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP di debito pari a 6,53 milioni di euro .

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)
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