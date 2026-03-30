Starcloud raggiunge una valutazione di 1,1 miliardi di dollari mentre la corsa allo spazio per l’IA si intensifica

(Teleborsa) - Starcloud ha raggiunto una valutazione di 1,1 miliardi di dollari dopo aver raccolto 170 milioni di nuovi capitali, un traguardo che la posiziona al centro della crescente competizione per portare i data center dedicati all’intelligenza artificiale in orbita.



L’operazione, guidata da Benchmark ed EQT Ventures, riflette l’interesse crescente degli investitori per le infrastrutture spaziali, in un momento in cui la domanda di potenza di calcolo AI mette sotto pressione le reti energetiche terrestri e la capacità dei data center tradizionali.



La startup, che punta a costruire una costellazione di 88.000 satelliti per l’elaborazione dati, utilizzerà i nuovi fondi per sviluppare la prossima generazione di satelliti, ampliare la capacità produttiva e finanziare futuri lanci.



La corsa allo spazio si sta intensificando: a febbraio, SpaceX ha integrato la sua startup xAI e annunciato un progetto per una rete orbitale da un milione di satelliti, mentre Blue Origin ha manifestato ambizioni simili. Starcloud, intanto, collabora già con partner come Nvidia e le divisioni cloud di Amazon e Google .



Nel novembre scorso ha lanciato un satellite equipaggiato con chip Nvidia H100, realizzando la prima dimostrazione di addestramento e inferenza AI direttamente in orbita. Un secondo lancio è previsto per ottobre, questa volta con tecnologia AWS Outposts a bordo.

Sebbene le infrastrutture spaziali offrano vantaggi significativi in termini di energia solare continua e minori vincoli di spazio, i costi di lancio restano un ostacolo. Starcloud prevede però che entro il 2028–2029 tali costi scenderanno abbastanza da rendere i data center orbitali competitivi con quelli terrestri.



Con questo round, i finanziamenti totali della società salgono a 200 milioni di dollari. In precedenza, l’azienda con sede a Redmond aveva raccolto 34 milioni da investitori come Andreessen Horowitz e In-Q-Tel, il fondo di venture capital della CIA.

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