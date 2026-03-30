TPS, nel 2025 utile stabile a 4,5 milioni di euro. Dividendo di 0,09 euro

(Teleborsa) - TPS , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico e automotive, ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 51,7 milioni di euro, sostanzialmente allineati rispetto ai 52,3 milioni del 2024. La lieve flessione è da imputare alla riduzione dei volumi di progettazione e servizi tecnici per il settore automotive, solo parzialmente compensati dalla crescita organica nei settori industriali aerospazio, difesa ed energy.



L'EBITDA è pari a 9,3 milioni di euro, in crescita del 2,3% rispetto al 2024, corrispondente ad un EBITDA margin del 18%. L'EBIT, pari a 6,6 milioni di euro, risulta in linea con l'esercizio precedente. L'Utile Netto Adjusted, considerato al netto degli oneri straordinari principalmente relativi ai costi di riorganizzazione dell'area automotive, è pari a euro 4,8 milioni. L'Utile Netto è pari a 4,5 milioni di euro, di cui 4,3 milioni di pertinenza del gruppo. L'utile netto è allineato a quello registrato nell'esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta consolidata, prima dell'applicazione del principio IFRS 16 passa da (18,8) milioni di euro nel 2024 a (20,8) milioni nel 2025. A seguito dell'impatto del principio sui diritti d'uso e leasing, la PFN passa a (18,4 milioni di euro) rispetto a (16,4 milioni) dell'esercizio 2024. Il risultato è la conseguenza del positivo contributo dell'attività operativa e delle dinamiche del circolante che hanno largamente superato il cash-out per investimenti dell'esercizio.



Il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,09 euro per ciascuna azione che risulterà in circolazione alla data di legittimazione a percepire il dividendo (escluse le azioni proprie in portafoglio), secondo il seguente calendario: data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) 11 maggio 2026, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) 12 maggio 2026 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) 13 maggio 2026.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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